Shot: Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре

Адвокаты Ефремова уже подготовили новое ходатайство. Отмечается, что для подкрепления ходатайства собрано множество медицинских справок, в которых как ранее поставленные диагнозы 60-летнего актера, так и прогрессирующие заболевания, установленные тюремными медиками.

Михаил Ефремов может выйти на свободу по УДО в декабре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Источник канала сообщил, что адвокаты Ефремова уже подготовили новое ходатайство. Отмечается, что для его подкрепления собрано множество медицинских справок, в которых как ранее поставленные диагнозы 60-летнего актера, так и прогрессирующие заболевания, установленные тюремными медиками.

Среди них головные боли и головокружения из-за транзиторных ишемических атак.

Напомним, Ефремову дали 7,5 лет колонии за пьяное ДТП, в котором погиб рязанец. На данный момент актер отсидел 3,5 года. Еще весной защита Ефремова предпринимала шаги для УДО, но из-за пары нарушений внутреннего распорядка белгородской колонии было отказано.

Также семья погибшего рязанца Захарова выступила против досрочного освобождения Ефремова.