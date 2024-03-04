Mash: Ефремову согласовали ходатайство об УДО

Актер осужден за смертельное ДТП, в ходе которого погиб рязанец Сергей Захаров.

Актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП с участием рязанца Сергея Захарова, согласовали ходатайство об УДО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, заседание в белгородской колонии № 4, где сидит актер, прошло накануне. Руководство дало положительный ответ и направило бумаги в Алексеевский суд региона. Там примут решение в ходе заседания.

Ожидается, что бумаги поступят в канцелярию в ближайшие два дня.