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Семья погибшего рязанца Захарова выступила против досрочного освобождения Ефремова
Родственники рязанского водителя Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине Михаила Ефремова, выступили против условно-досрочного освобождения актера. Об этом сообщает Mash.

Родственники рязанского водителя Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине Михаила Ефремова, выступили против условно-досрочного освобождения актера. Об этом сообщает Mash.

Уточняется, что родственники погибшего не простили виновного и не планируют поддерживать очередное ходатайство об УДО. По их словам, ни сам Ефремов, ни его адвокат до сих пор не извинились перед ними лично.

Семья Захарова считает, что артист должен остаться в колонии до конца срока — в середине 2028 года.

По данным Mash, сам Ефремов планирует выйти с пострадавшими на связь и написать письмо с извинениями.

Напомним, Михаил Ефремов с 2020 года находится в колонии за пьяное ДТП, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров.

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