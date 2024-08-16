В центре Рязани заметили большое скопление полицейских

По словам рязанцев, по улице Почтовой ходит много сотрудников полиции. На кадрах видно, что по улице ходят кинологи.

В центре Рязани заметили большое скопление полицейских. Об этом редакции РЗН. ИНфо в пятницу, 16 августа, сообщили очевидцы.

По словам рязанцев, по улице Почтовой ходит много сотрудников полиции.

На кадрах видно, что по улице ходят кинологи.

Ранее на улице Почтовой подросток ударил 27-летнего мужчину. Через несколько дней тот скончался. Возбуждено уголовное дело.