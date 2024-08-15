В Рязани задержали подростка, по вине которого погиб 27-летний мужчина

Напомним, 4 августа подросток ударил 27-летнего мужчину на улице Почтовой. После этого пострадавший впал в кому и скончался через несколько дней. Позже стало известно, что конфликт между подростком и погибшим произошел из-за того, что несовершеннолетнему не понравились зеленые шнурки мужчины.

В Рязани задержали подростка, по вине которого погиб 27-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Московским межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления СК России по Рязанской области в отношении несовершеннолетнего рязанца возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», — написали в сообщении.

Напомним, 4 августа подросток ударил 27-летнего мужчину на улице Почтовой. После этого пострадавший впал в кому и скончался через несколько дней. Позже стало известно, что конфликт между подростком и погибшим произошел из-за того, что несовершеннолетнему не понравились зеленые шнурки мужчины.

Нападавшего нашли и задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

«По уголовному делу допрашиваются очевидцы, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — рассказали в СК.