В центре Рязани подросток избил мужчину, тот скончался в больнице

4 августа на улице Почтовой 15-летний подросток ударил 27-летнего мужчину. После этого пострадавший впал в кому и погиб 10 августа.

В центре Рязани подросток избил мужчину, тот скончался в больнице. Об этом сообщается в группе «Рязань».

По словам автора поста, 4 августа на улице Почтовой 15-летний подросток ударил 27-летнего мужчину. После этого пострадавший впал в кому и погиб 10 августа.

«15-летний парень одним ударом молча и ни за что отправил в кому 27-летнего мужчину. В субботу 10 числа тот скончался», — отметили в сообщении.

Официальной информации об инциденте не поступало.