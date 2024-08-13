Стала известна причина конфликта на Почтовой, после которого скончался рязанец

Ссора случилась из-за цвета шнурков погибшего.

Очевидцы драки на улице Почтовой с подростком, после которой скончался мужчина, рассказали РЗН. Инфо о ее причине.

Как отметили свидетели, 15-летний подросток с компанией начал конфликт из-за зеленых шнурков погибшего. Те не понравились зачинщику драки из-за того, что такие носят только «нефоры» (представители неформальной субкультуры, — прим. ред.) .

«Так же он со своими товарищами насмехались над избиением в Telegram-канале. Сейчас комментарии удалили. Я знаю, что подростка уже задержали сотрудники и мальчик профессионально занимается самбо, поэтому и получился такой серьезный удар», — написала рязанка, знакомая с ситуацией.

По словам знакомых погибшего, он был светлым и добродушным человеком, который никогда не устраивал конфликтов.

В соцсетях и рязанских СМИ распространилась информация, что мужчину ранили ножом. По словам свидетелей, холодное оружие в конфликте не использовалось.

Напомним, в центре Рязани подросток избил мужчину, тот скончался в больнице.

Позже в В СК подтвердили гибель рязанца после избиения подростком.

Фото с личной страницы погибшего.