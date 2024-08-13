В СК подтвердили гибель рязанца после избиения подростком

Отмечается, что по данному факту Московским МСО Рязани проводится процессуальная проверка.

В СК подтвердили гибель рязанца после избиения подростком. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Отмечается, что по данному факту Московским МСО Рязани проводится процессуальная проверка.

Ранее сообщалось, что 27-летний рязанец впал в кому после избиения 15-летним подростком на улице Почтовой. Спустя некоторое время мужчина погиб.