В СК подтвердили гибель рязанца после избиения подростком
Отмечается, что по данному факту Московским МСО Рязани проводится процессуальная проверка.
В СК подтвердили гибель рязанца после избиения подростком. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального следкома.
Отмечается, что по данному факту Московским МСО Рязани проводится процессуальная проверка.
Ранее сообщалось, что 27-летний рязанец впал в кому после избиения 15-летним подростком на улице Почтовой. Спустя некоторое время мужчина погиб.