Павел Малков рассказал, что в регионе начали размещать семьи из Курской области

Также в регионе ведут сбор средств и гуманитарной помощи.

Губернатор Рязанской области Павел Малков во вторник, 13 августа, на заседании облправительства рассказал, что в регионе начали размещать семьи из Курской области.

По его словам, в области также ведут сбор средств и гуманитарной помощи.

«Сегодня [13 августа] груз отправили… Собрали больше 20 тонн только в этом грузе. Это одежда, предметы личной гигиены, постельные принадлежности, продукты, питьевая вода, около полусотни единиц бытовой техники: холодильники, генераторы, СВЧ», — отметил Малков.

Он добавил, что Рязанская область готова и дальше принимать и размещать семьи из Курской области.

Напомним, в Малков заявил о готовности принять в Рязани эвакуированных их Курской области. Также в городе организовали сбор гуманитарной помощи.