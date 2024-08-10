В Рязани организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области

Адреса, список необходимых вещей и реквизиты для пожертвований указаны на официальной странице правительства Рязанской области, в группе библиотеки имени Горького и на официальной странице главы администрации Рязани Виталия Артемова «ВКонтакте».

В Рязани организовали сбор средств и гуманитарной помощи для жителей Курской области.

Адреса, список необходимых вещей и реквизиты для пожертвований указаны на официальной странице правительства Рязанской области, в группе библиотеки имени Горького и на официальной странице главы администрации Рязани Виталия Артемова «ВКонтакте».

"Собранная гуманитарная помощь поступит эвакуированным с обстреливаемой территории мирным жителям Курской области и пойдет на обустройство пунктов временного размещения, поэтому там сейчас особенно остро востребована бытовая техника, тёплое белье, генераторы, портативные зарядные устройства и средства личной гигиены", — сообщается в посте Виталия Артемова.

Напомним, после атак ВСУ режим контртеррористической операции ввели в Белгородской, Курской и Брянской областях.