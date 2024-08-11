Минобороны показало кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Курской области
Как сообщили в Минобороны, в результате удара уничтожены пять бронеавтомобилей и до 20 человек личного состава ВСУ.
Минобороны опубликовало в своем Telegram-канале кадры уничтожения колонны бронированной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.
Как сообщили в ведомстве, после подтверждения оператором разведывательного БПЛА местонахождения колонны ВСУ расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил колонну бронированной техники.
Отмечается, что российские военные уничтожили пять украинских бронеавтомобилей и до 20 человек личного состава.
Напомним, ночью в воскресенье, 11 августа, в Курске сбитая украинская ракета упала на многоэтажку. Появились фото и видео с места происшествия.