В Рязанскую область закупят более 800 вакцин от туляремии

Препарат вводят под кожу и с помощью скарификационного нанесения.

В Рязанскую область закупят 825 вакцин для профилактики туляремии. Начальная цена тендера на госзакупках — три миллиона 478 тысяч 51 рубль.

Согласно документам, вакцины можно будет ввести под кожу и с помощью скарификационного нанесения [прим. ред. при этом методе кожу многократно царапают иглой перед тем как нанести раствор вакцины].

Заказчик — ГКУ РО «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения». Вакцины поставят до 30 августа.

Напомним, в мае в регионе было нашествие мошек.

По данным Роспотребнадзора, насекомые могли переносить несколько видов заболеваний, в том числе туляремию.

Эксперт-эколог Российского экологического общества и НП «Ассоциация внутреннего и въездного туризма», федеральный эксперт Виолетта Черная объяснила корреспонденту РЗН. Инфо, что беспокоиться не о чем, и посоветовала использовать репелленты.

Справка:

Туляремия — это острое инфекционное заболевание, поражающее лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, зев, легкие и кишечник. Заразиться туляремией можно через укус животных, контакте с зараженной водой и воздушно-капельным путем.