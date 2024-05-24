Стало известно, сколько продлится нашествие мошек в Рязанской области

Отмечается, что количество мошек и комаров в этом сезоне действительно аномальное.

Стало известно, сколько продлится нашествие мошек в Рязанской области. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Отмечается, что количество мошек и комаров в этом сезоне действительно аномальное.

По данным экспертов, масштабное весеннее половодье можно считать одной из основных причин их активности. Также на популяцию повлияли возвратные майские заморозки и последующее резкое потепление.

В сюжете сообщают, что нашествие мошек в регионе продлится не больше двух недель.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, насекомые могут переносить несколько видов лихорадки, дирофиляриоз, и самое распространенное заболевание — туляремию.

В нашем регионе природные очаги этой болезни были зафиксированы в Старожиловском, Спасском, Михайловском, Рыбновском, Ухоловском районах.