Собчак заступилась за жителей рязанской деревни Собчаково

В населенном пункте пять дней нет воды.

Ксения Собчак заступилась за жителей рязанской деревни Собчаково. Пост во вторник, 2 июля, опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Какого хрена? Дайте собчаковцам воду», — написала журналистка со ссылкой на публикацию канала «Вся Рязань».

В нем указано, что населенный пункт пять дней лишен водоснабжения. Проблема возникла в пятницу, 28 июня. В выходные дни обслуживающая организация решать вопрос не стала. В понедельник выяснилось, что сломан насос, его заменили. Однако новое оборудование сгорело спустя два часа.

Глава поселения Надежда Сычева сообщила, что о проблеме известно, в деревне есть возможность подвоза воды, но, по ее словам, заявок не поступало.

Жители в шутку предложили привлечь к решению вопроса однофамилицу Ксению Собчак.