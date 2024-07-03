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В рязанском селе, за которое заступилась Собчак, возобновили подачу воды
В настоящее время чиновники утверждают, что работы полностью завершили — насос запущен.

В село Собчаково Спасского района, за которое заступилась Ксения Собчак, начали подавать воду. Об этом сообщили в официальной группе муниципалитета.

Отмечается, что воды не было в населенном пункте с 28 июня из-за аварии и проблем с глубинным насосом и водонапорной башней. Позже специалисты меняли глубинный кабель.

В настоящее время чиновники утверждают, что работы полностью завершили — насос запущен.

По словам директора ресурсоснабжающей организации, нужно немного подождать, чтобы наполнилась водонапорная башня и нормализовалось давление в системе.

«Ситуация была непростая, но уже совсем скоро вода вернется в дома жителей», — заключили в посте.

Жители обратились в редакцию РЗН. инфо и сообщили, что после проведения ремонтных работ из-под крана идет ржавая вода, напор слабый. По их словам, до диспетчера дозвониться не могут.

Как уточнили читатели, они написали жалобу в облпрокуратуру.

Напомним, Ксения Собчак заступилась за жителей рязанского села Собчаково.