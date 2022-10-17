Мэр Рязани уточнила сроки завершения реставрации гимназии № 2

Работы должны закончиться до конца июня 2023 года

Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила, что реставрация гимназии № 2 имени И. П. Павлова должна завершиться до конца июня 2023. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».

«Работы в здании, по графику и по заверению подрядчика, завершатся до конца июня», — говорится в публикации.

По ее словам, подрядчику предстоит выполнить демонтаж и засыпку старой теплотрассы, монтаж освещения и другие работы. Предполагается, что после капитального ремонта работники смогут сразу перейти к установке мебели и оборудованию. Сорокина уточнила, что проект благоустройства территории гимназии появится в декабре .

Ранее во время посещения Рязанской области министром культуры России Ольгой Любимовой сообщалось, что завершение реставрации учебного заведения планируется на лето 2023 года. В том же году должны закончить реставрационные работы в Богоявленской церкви и Успенском соборе Рязанского кремля.