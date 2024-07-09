Рязанская инспекция ОКН не смогла назвать точных сроков завершения ремонта гимназии № 2

Как отметили в ведомстве редакции РЗН. инфо, на данный момент у них на рассмотрении находится пакет документов для выдачи разрешения на проведение работ по реставрации фасадов и устройству инженерных сетей.

Рязанская инспекция по охране объектов культурного наследия не смогла назвать точных сроков завершения ремонта в гимназии № 2 на улице Соборной.

Как отметили в ведомстве редакции РЗН. инфо, на данный момент у них на рассмотрении находится пакет документов для выдачи разрешения на проведение работ по реставрации фасадов и устройству инженерных сетей.

«Согласно представленным документам срок завершения работ — 2024 год», — добавили в инспекции.

Сам подрядчик заявляет родителям учеников, что все работы будут завершены к 1 сентября.

«Но в это совсем не верится. Работы идут. Это видно. Здание начальной школы в самом плачевном положении. Областная прокуратура дала задание ускорится в этом месте», — отметили родители учеников.

Напомним, уже два года сроки завершения работ в гимназии № 2 переносят. Позже Малков заявил, что реставрацию завершат к сентябрю.