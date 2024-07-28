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Фестиваль «Все сюда» в Рязани посетили Максим Орешкин и Михаил Дегтярев
Вместе с губернатором Рязанской области Павлом Малковым гости наблюдали за тестированием, пообщались со спортсменами. На стадионе «Олимпиец» они прошли тест на силу удара по мячу.

В воскресенье, 28 июля, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и министр спорта РФ Михаил Дегтярев побывали на Лыбедском бульваре, где проходил селекционный фестиваль клуба ЦСКА — «Все сюда!». Об этом сообщил ИД «Пресса».

Вместе с губернатором Рязанской области Павлом Малковым гости наблюдали за тестированием, пообщались со спортсменами, проверили свою силу удара по мячу. Лучший удар — 92 км/ч — показал Орешкин.

Также замруководителя администрации президента России, министр спорта Михаил Дегтярев и губернатор Павел Малков побывали на стадионе ЦСК и обсудили его реконструкцию. По их мнению, нужно отремонтировать трибуны, сделать новые дорожки, уложить футбольное поле.

Как сказал Малков, стадион — один из стратегических объектов для города вместе с планируемым 50-метровым бассейном и новой ледовой ареной. Стадион ЦСК включат в большой пешеходный маршрут.

Напомним, проведение фестиваля «Все сюда!» совместили с официальным открытием после реконструкции одного из участков Лыбедского бульвара. У стадиона «Спартак» появилась прогулочная зона со спортивными объектами, в том числе памп-треком.

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