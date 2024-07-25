В Скопинском суде снова перенесли заседание по делу об убийстве в доме Мохова

Как отметили в пресс-службе, следующее заседание состоится 1 августа, и пока никакого решения по Мохову и Архипкину принято не было.

В четверг, 25 июля, в Скопинском суде в очередной раз перенесли заседание по делу об убийстве в доме «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Об этом РЗН. инфо сообщили в суде.

Как отметили в пресс-службе, следующее заседание состоится 1 августа, и пока никакого решения по Мохову и Архипкину принято не было.

Мохов и Архипкин проходят в деле по статье «Укрывательство преступления». 2 августа срок давности дела заканчивается, и возможно, им удастся избежать наказания, если не вынесут приговор.

Напомним, в августе 2023 года против Мохова возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. В мае его вернули в прокуратуру. В июле суд отложил рассмотрение жалобы на возврат дела об убийстве. Позже это решение отменили.

В апреле стало известно, что суд в шестой раз откладывал заседания из-за не сформированной коллегии присяжных.