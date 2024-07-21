В Соколовке локализовали пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, на данный момент тушат отдельные очаги, а также проливают и разбирают место пожара.
Для определения причины возгорания на месте происшествия работают дознаватели Главного управления МЧС России по Рязанской области.
Напомним, рязанцы заметили столб дыма в Соколовке. Позже появились подробности случившегося. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.
В Соколовке локализовали пожар
В Соколовке локализовали пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, на данный момент тушат отдельные очаги, а также проливают и разбирают место пожара.
Для определения причины возгорания на месте происшествия работают дознаватели Главного управления МЧС России по Рязанской области.
Напомним, рязанцы заметили столб дыма в Соколовке. Позже появились подробности случившегося. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.