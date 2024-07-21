В Соколовке локализовали пожар

На данный момент проводится тушение отдельных очагов, проливка и разборка места пожара. Для определения причины пожара на месте работают дознаватели Главного управления МЧС России по Рязанской области.

В Соколовке локализовали пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на данный момент тушат отдельные очаги, а также проливают и разбирают место пожара.

Для определения причины возгорания на месте происшествия работают дознаватели Главного управления МЧС России по Рязанской области.

Напомним, рязанцы заметили столб дыма в Соколовке. Позже появились подробности случившегося. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.