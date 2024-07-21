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Появились подробности пожара в Соколовке
По предварительной информации горит прессованная бумага, площадь пожара уточняется. В тушении участвует 31 человек, 10 ед. техники.

Появились подробности пожара в Соколовке. Их привела пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Связи поступило в 17:16. По предварительным данным ведомства, загорелась прессованная бумага. В тушении участвует 31 человек личного состава и 10 единиц техники. Площадь пожара уточняется.

В настоящий момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее рязанцы засняли столб дыма в Соколовке. Очевидцы публиковали видео с места происшествия. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Позже стало известно, что возгорание локализовали.