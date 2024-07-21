Площадь пожара в Соколовке достигла тысячи квадратных метров

Сообщение о пожаре поступило в 17:16. По предварительной информации горит макулатура на площади около 1000 кв.м.

Площадь пожара в Соколовке достигла тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

Сообщение о пожаре на улице Связи поступило в 17:16. По предварительной информации ведомства, горит макулатура на площади около 1000 квадратных метров.

В тушении участвует 31 человек личного состава и 10 единиц техники.

В настоящий момент информации о пострадавших не поступало.

Напомним, рязанцы засняли столб дыма в Соколовке. Появились подробности пожара. Позже стало известно, что возгорание локализовали.