Площадь пожара в Соколовке достигла тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале.
Сообщение о пожаре на улице Связи поступило в 17:16. По предварительной информации ведомства, горит макулатура на площади около 1000 квадратных метров.
В тушении участвует 31 человек личного состава и 10 единиц техники.
В настоящий момент информации о пострадавших не поступало.
Напомним, рязанцы засняли столб дыма в Соколовке. Появились подробности пожара. Позже стало известно, что возгорание локализовали.
Площадь пожара в Соколовке достигла тысячи квадратных метров
Площадь пожара в Соколовке достигла тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале.
Сообщение о пожаре на улице Связи поступило в 17:16. По предварительной информации ведомства, горит макулатура на площади около 1000 квадратных метров.
В тушении участвует 31 человек личного состава и 10 единиц техники.
В настоящий момент информации о пострадавших не поступало.
Напомним, рязанцы засняли столб дыма в Соколовке. Появились подробности пожара. Позже стало известно, что возгорание локализовали.