Рязанцы заметили столб дыма в Соколовке

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля.

В воскресенье, 21 июля, рязанцы заметили столб дыма в Соколовке. Фото и видео в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.

По их словам, дым видно в микрорайоне Роща и в Московском районе.

В соцсетях очевидцы пишут, что возгорание произошло у станции Лесок.

Официальная информация уточняется.

Позже в региональном ГУ МЧС рассказали, что загорелось в Соколовке. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Позже стало известно, что возгорание локализовали.