В воскресенье, 21 июля, рязанцы заметили столб дыма в Соколовке. Фото и видео в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.
По их словам, дым видно в микрорайоне Роща и в Московском районе.
В соцсетях очевидцы пишут, что возгорание произошло у станции Лесок.
Официальная информация уточняется.
Позже в региональном ГУ МЧС рассказали, что загорелось в Соколовке. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Позже стало известно, что возгорание локализовали.
Рязанцы заметили столб дыма в Соколовке
В воскресенье, 21 июля, рязанцы заметили столб дыма в Соколовке. Фото и видео в редакцию РЗН. инфо прислали читатели.
По их словам, дым видно в микрорайоне Роща и в Московском районе.
В соцсетях очевидцы пишут, что возгорание произошло у станции Лесок.
Официальная информация уточняется.
Позже в региональном ГУ МЧС рассказали, что загорелось в Соколовке. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Позже стало известно, что возгорание локализовали.