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На улице Чкалова в Рязани «утонул» троллейбус
Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля.

В Рязани «утонул» троллейбус. Фото опубликовали в группе «Рязань».

По словам жителей, утром в воскресенье, 14 июля, затопило улицу Чкалова, из-за чего общественный транспорт не смог проехать. «[Троллейбус] утонул», — написали в посте.

Кроме того, на кадрах видно, как проезжающий мимо водитель такси толкает машину, чтобы проехать затопленный участок дороги.

Напомним, после ливня на Первомайском проспекте из канализации забил «фонтан». На улице Костычева подтопило «Пятерочку».

Позже городские службы начали устранять последствия непогоды. В список затопленных улиц вошла улица Чкалова.