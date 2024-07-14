Городские службы начали устранять последствия ливня в Рязани
Из-за обильных осадков подтопило некоторые участки дорог областного центра. В настоящее время бригады по устранению последствий ливня работают на улицах Чкалова, Крупской, Энгельса, Великанова.
Городские службы устраняют последствия ливня в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Сказано, что из-за обильных осадков подтопило некоторые участки дорог областного центра. В настоящее время бригады по устранению последствий ливня работают на улицах Чкалова, Крупской, Энгельса, Великанова.
На Первомайском проспекте работы завершены, ливневая канализация работает в штатном режиме.
Напомним, на Первомайском проспекте из канализации забил «фонтан». На улице Костычева подтопило «Пятерочку».