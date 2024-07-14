На улице Костычева в Рязани подтопило «Пятерочку»

По словам жителей, подтопило складские помещения магазина. Жители беспокоятся, что скоро вода дойдет до домов.

Дома №№ 16, 17, 19 на улице Костычева в Рязани подтопило «Пятерочку». Об этом в воскресенье, 14 июля, в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели.

По их словам, затопило складские помещения магазина. Жители беспокоятся, что скоро вода дойдет до домов.

«Буквально два месяца назад отчитывались, что все ливневки в городе исправны!» — возмутилась рязанка.

Ранее в Рязани подтопило улицу Чапаева. На Первомайском проспекте из канализации забил «фонтан».