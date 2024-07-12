Владелец дома Херасковых отказался выполнять решение суда о реставрации здания

Суд направил исполнительный лист по делу в Федеральную службу судебных приставов.

Владелец дома Херасковых на улице Свободы № 7 отказался выполнять решение суда о реставрации здания. Об этом сообщила инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области в комментариях Telegram-канала Павла Малкова.

«Собственник не исполнил решение суда о восстановлении здания в установленный срок, поэтому суд направил исполнительный лист по делу в Федеральную службу судебных приставов», — написали в инспекции.

Дом Херасковых — единственный сохранившийся в Рязани деревянный дом в стиле ампир.

Напомним, в июне 2023 года рязанский суд обязал владельца дома Херасковых восстановить здание. Тогда ОКН рассказывала РЗН. Инфо, что если в установленный судом срок решение не исполнят, документы передадут в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.

В 2019 году собственника дома Херасковых оштрафовали за непроведенный ремонт на 7,5 тысяч рублей.