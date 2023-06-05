Рязанский суд обязал владельца дома Херасковых восстановить здание

Советский районный суд обязал владельца восстановить «Усадьбу Херасковых». Об этом РЗН. инфо сообщили в рязанской инспекции ОКН, которая подала иск на хозяина здания.

Памятник деревянного ампира «Усадьба Херасковых» располагается по адресу: улица Свободы дом № 7. Как рассказали в региональной инспекции ОКН, ими было подано исковое заявление в суд о понуждении в добровольном порядке выполнить восстановительные работы по сохранению памятника.

«Будут проведены реставрационные работы. В случае, если в установленный судом срок решение не будет исполнено, документы передадим в службу судебных приставов Рязанской области для возбуждения исполнительного производства», — говорится в сообщении.

На сайте Советского районного суда в деле указано, что собственник должен был разработать проектную документацию еще до 1 июля 2020 года и провести работы по сохранению объекта культурного наследия — до 1 июля 2023. Однако владелец здания уточнил, что ранее уже заключал договор на разработку проектно-сметной документации, но до конца этапы разработки не довел. Три года собственник усадьбы получал предписания об устранении нарушений.

Кроме того, в документе на сайте суда говорится, что в ближайшее время владелец здания должен разработать и согласовать с инспекцией проектно-сметную документацию на проведение следующих работ: ремонт цокольной части и колонн портика, реставрацию архитектурных решений, конструктивных решений и архитектурной подсветки фасадов.

Напомним, в 2019 году владельца дома Херасковых уже штрафовали на 7,5 тысяч рублей за не проведенный ремонт.