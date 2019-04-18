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9:52, 18 апреля 2019 364
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Владельца дома Херасковых оштрафовали за непроведенный ремонт

Владельца дома Херасковых оштрафовали за непроведенный ремонт

Владельца дома Херасковых оштрафовали за непроведенный ремонт. Об этом сообщил сайт Советского районного суда.

Суд установил, что собственник объекта культурного наследия регионального значения «Дом Серовых (деревянный), 1805 года» (который также называется «домом Херасковых»), не исполнил требования закона — не провел мероприятия по надлежащему содержанию и ремонту.

В суде владелец здания свою вину признал. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 7 500 рублей.

Постановление может быть обжаловано.

Напомним, дом площадью 228 квадратных метров, который находится в частном владении, выставили на продажу в ноябре. Позже, от идеи продавать его владельцы отказались.

Дом Херасковых — единственный сохранившийся в Рязани деревянный дом в стиле ампир. Ранее квартал вместе с домом выставляли на торги для расселения и сноса ветхих домов и нового строительства на их месте.


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