RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Владельца дома Херасковых оштрафовали за непроведенный ремонт. Об этом сообщил
Суд установил, что собственник объекта культурного наследия регионального значения «Дом Серовых (деревянный), 1805 года» (который также называется «домом Херасковых»), не исполнил требования закона — не провел мероприятия по надлежащему содержанию и ремонту.
В суде владелец здания свою вину признал. Теперь ему придется заплатить штраф в размере 7 500 рублей.
Постановление может быть обжаловано.
Напомним, дом площадью 228 квадратных метров, который находится в частном владении,
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Туле столкнулись мотоциклист и внедорожник. Фото
|
cледующая новость →В Липецкой области арестовали трех подозреваемых по делу об изнасиловании подростка шваброй
«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»