В Рязанской области разработали порядок ведения реестра домашних животных

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В Рязанской области разработали порядок ведения реестра домашних животных. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.

Согласно документам, электронный реестр домашних животных будет формировать и вести Рязанская областная ветеринарная станция. В нем соберут сведения:

о домашнем животном: вид питомца; дата рождения (если неизвестна, то год рождения); пол; кличка; порода; окрас (указывается в соответствии с общепринятыми наименованиями окраса животных); номер электронного чипа (при наличии); информация о вакцинации против бешенства (дата проведения, вид вакцины, серия, наименование вакцины (в случае, отсутствия информации — вакцинирует против бешенства); адрес фактического местонахождения питомца;

о владельце домашнего животного: фамилия, имя, отчество; данные паспорта (серия, номер, когда и кем выдан) или иного документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства или места пребывания; номер телефона и адрес электронной почты.

В документах уточнили, что сведения включат в реестр в хронологическом порядке по дате поступления информации. Сведения могут предоставить органам госвласти, местного самоуправления и другим юрлицам и физлицам бесплатно по письменному запросу в Рязанскую областную ветеринарную станцию.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что в Рязанской области введут реестр домашних животных.

Кроме того, жителям региона разъяснили правила регистрации домашних животных.