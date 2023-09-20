Рязанцев обязали зарегистрировать своих питомцев до начала 2025 года

Опубликован проект постановления правительства Рязанской области «О дополнительных требованиях к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу».

В документе указано, что владельцы домашних животных должны зарегистрировать своего питомца до 1 января 2025 года.

Рязанцы должны привести животное в учреждение ветеринарии в течение двух недель со дня его покупки или завоза в регион. Новорожденных питомцев нужно зарегистрировать не позднее, чем через три месяца со дня рождения.

Регистрация бесплатная.