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Жителям Рязанской области разъяснили правила регистрации домашних животных
Услуга будет бесплатной.

Жителям Рязанской области разъяснили правила регистрации домашних животных. Соответствующее постановление регионального главного управления ветеринарии опубликовали в среду, 18 апреля.

Согласно документации, регистрация собак — обязательная, а других домашних животных — добровольная. Наличие чипа — обязательное условие для регистрации собак.

Для постановки на учет владелец питомца должен подать заявление через МФЦ или учреждения ветеринарии и записаться на регистрацию через портал «Госуслуг».

В заявлении нужно вписать адрес ветеринарии, по которому рязанец хочет зарегистрировать питомца, дату и время подачи, информацию о себе (ФИО, паспортные данные, место жительства, номер телефона и электронной почты), сведения о домашнем животном (вид, дату или год рождения, пол, кличку, породу, окрас, адрес проживания).

В документах указано, что государственная регистрация будет бесплатной и пройдет в течение 10 дней.

После регистрации питомца владельцу выдадут выписку из реестра. В течение трех рабочих дней она размещается на портале «Госуслуг».

Как отмечается в документах, в случае смерти животного владельцу необходимо в течение 14 дней обратиться в учреждение ветеринарии и предоставить данные об утилизации трупа. Это нужно сделать для того, чтобы питомца сняли с регистрационного учета. Если животное кремируют в «Рязанской областной ветеринарной лаборатории», то информацию внесут в реестр в день проведения.

Подробнее с правилами регистрации домашних животных можно ознакомиться на сайте правительства в разделе «Проекты постановлений исполнительных органов Рязанской области».

Ранее стало известно, что в Рязанской области введут реестр домашних животных. Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.