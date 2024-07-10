Застройщика долгостроя ЖК «Есенин» отпустили из-под стражи

В среду, 10 июля, Советский районный суд отпустил из-под стражи представителя ООО «Центрстрой», компании-застройщика ЖК «Есенин» Аркадия Никифорова. Его подозревали в злоупотреблении полномочиями и нарушении законодательства РФ при привлечении средств в долевое строительство. На заседании побывал корреспондент РЗН. инфо.

Прокуратура и СК просили отправить Никифорова под стражу до 17 августа. Следствие нашло трех потерпевших. Среди них — женщина, которая продала свое жилье, чтобы купить квартиру, и ждет уже три года. Сейчас потерпевшая живет на съемной квартире. Она требует компенсацию.

Сторона обвинения уточнила, что счета у «Центрстроя» нулевые и арестованы. Кроме того, общество должно «Водоканалу» 5,6 миллионов рублей, из-за чего не могут подписать акт о сдаче дома в эксплуатацию.

Защита Никифорова попросила не заключать его под стражу, потому что рассматривается вопрос не о хищении, а об злоупотреблении полномочиями и нарушении законодательства при привлечении средств в долевое строительство.

Они ходатайствовали о подписке о невыезде и надлежащем поведении: не покидать место жительства без разрешения, в назначенный срок приходить к дознавателю, следователю и в суд, и не препятствовать уголовному делу.

Также на заседании присутствовала жена Никифорова. Она была готова дать залог в миллион рублей, чтобы мужа отпустили под подписку о невыезде.

Адвокат добавил, что ЖК «Есенин» достроен более, чем на 90 процентов. По его словам, осталось доделать придомовую территорию и частично внутреннее техническое оборудование. Чтобы закончить полностью строительство, как сказала защита Никифорова, нужно 12 миллионов.

Суд оставил ходатайство следователя о заключении Никифорова под стражу без удовлетворения.

Напомним, в 2018 году коммерческая организация начала строительство многоквартирного дома ЖК «Есенин» в Рязани. Сроки продлевались, что нарушило права дольщиков.

29 июня 2024 года истек очередной срок сдачи объекта. 7 июля бенефициара коммерческой организации задержали.

Позже ему продлили содержание в ИВС на 72 часа.

В пресс-службе Советского районного суда РЗН. инфо сообщили, что имущество Никифорова арестовали.