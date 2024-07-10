Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
27°
Чтв, 11
26°
Птн, 12
27°
ЦБ USD 88 -0.17 10/07
ЦБ EUR 95.34 -0.32 10/07
Нал. USD 88.00 / 88.70 10/07 13:25
Нал. EUR 96.80 / 97.27 10/07 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
1 час назад
244
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
5 979
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
4 386
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
6 711
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Застройщика долгостроя ЖК «Есенин» отпустили из-под стражи

В среду, 10 июля, Советский районный суд отпустил из-под стражи представителя ООО «Центрстрой», компании-застройщика ЖК «Есенин» Аркадия Никифорова. Его подозревали в злоупотреблении полномочиями и нарушении законодательства РФ при привлечении средств в долевое строительство. На заседании побывал корреспондент РЗН. инфо.

Прокуратура и СК просили отправить Никифорова под стражу до 17 августа. Следствие нашло трех потерпевших. Среди них — женщина, которая продала свое жилье, чтобы купить квартиру, и ждет уже три года. Сейчас потерпевшая живет на съемной квартире. Она требует компенсацию.

Сторона обвинения уточнила, что счета у «Центрстроя» нулевые и арестованы. Кроме того, общество должно «Водоканалу» 5,6 миллионов рублей, из-за чего не могут подписать акт о сдаче дома в эксплуатацию.

Защита Никифорова попросила не заключать его под стражу, потому что рассматривается вопрос не о хищении, а об злоупотреблении полномочиями и нарушении законодательства при привлечении средств в долевое строительство.

Они ходатайствовали о подписке о невыезде и надлежащем поведении: не покидать место жительства без разрешения, в назначенный срок приходить к дознавателю, следователю и в суд, и не препятствовать уголовному делу.

Также на заседании присутствовала жена Никифорова. Она была готова дать залог в миллион рублей, чтобы мужа отпустили под подписку о невыезде.

Адвокат добавил, что ЖК «Есенин» достроен более, чем на 90 процентов. По его словам, осталось доделать придомовую территорию и частично внутреннее техническое оборудование. Чтобы закончить полностью строительство, как сказала защита Никифорова, нужно 12 миллионов.

Суд оставил ходатайство следователя о заключении Никифорова под стражу без удовлетворения.

Напомним, в 2018 году коммерческая организация начала строительство многоквартирного дома ЖК «Есенин» в Рязани. Сроки продлевались, что нарушило права дольщиков.

29 июня 2024 года истек очередной срок сдачи объекта. 7 июля бенефициара коммерческой организации задержали.

Позже ему продлили содержание в ИВС на 72 часа.

В пресс-службе Советского районного суда РЗН. инфо сообщили, что имущество Никифорова арестовали.