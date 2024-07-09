В Рязани арестовали имущество застройщика долгостроя ЖК «Есенин»

Арест наложили по 20 июля 2024 года включительно.

В Рязани арестовали автомобиль застройщика долгостроя ЖК «Есенин» Аркадия Никифорова. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Арест наложили по 20 июля 2024 года включительно.

Напомним, в 2018 году коммерческая организация начала строительство в Рязани многоквартирного дома ЖК «Есенин». Сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно продлевались, что существенно нарушило законные права участников долевого строительства.

29 июня 2024 года истек очередной срок сдачи объекта в эксплуатацию. 7 июля бенефициара коммерческой организации задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.