Руководителя рязанской строительной организации задержали за злоупотребление полномочиями

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

Руководителя рязанской организации задержали за злоупотребление полномочиями и нарушение законодательства России при привлечении денежных средств в долевое строительство многоквартирного дома ЖК «Есенин». Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что в 2018 году коммерческая организация начала строительство многоквартирного дома ЖК «Есенин» в Рязани. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно продлевались, что существенно нарушает законные права участников долевого строительства.

29 июня 2024 года истек очередной срок сдачи объекта в эксплуатацию. 7 июля 2024 года бенефициар коммерческой организации задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.