Застройщику долгостроя ЖК «Есенин» продлили срок задержания в ИВС

Он останется в камере предварительно задержанных еще на 72 часа.

Застройщику долгостроя ЖК «Есенин» Аркадию Никифорову в понедельник, 8 июля, продлили срок задержания в ИВС на 72 часа. Соответствующая информация появилась в картотеке Советского районного суда.

Заседание об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу назначили на среду, 10 июля.

Напомним, в 2018 году коммерческая организация начала строительство многоквартирного дома ЖК «Есенин» в Рязани. Сроки продлевались, что нарушило права дольщиков.

29 июня 2024 года истек очередной срок сдачи объекта в эксплуатацию. 7 июля бенефициар коммерческой организации задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Позже РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Советского районного суда, что имущество Никифорова арестовали.