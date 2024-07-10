В Рязанской области установили феромонные ловушки для непарного шелкопряда

Специалисты сообщили, что установили 9 феромонных ловушек на непарного шелкопряда в Солотчинском лесничестве. Отмечается, что феромоны экологически безопасны, не загрязняют окружающую среду, ограничений к их применению нет. Ловушки установили для бабочек-самцов шелкопряда.

В Рязанской области установили феромонные ловушки для непарного шелкопряда. Об этом сообщает пресс-служба центра защиты леса.

Специалисты сообщили, что установили 9 феромонных ловушек на непарного шелкопряда в Солотчинском лесничестве.

Отмечается, что феромоны экологически безопасны, не загрязняют окружающую среду, ограничений к их применению нет. Ловушки установили для бабочек-самцов шелкопряда.

Ранее в лесах Рязанского района запретили собирать травы, ягоды и грибы из-за обработки от непарного шелкопряда. Также рязанцы поделились кадрами обглоданных насекомым деревьев.