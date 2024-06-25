В Рязани засняли обглоданные шелкопрядом деревья на улице Черновицкой

Напомним, рязанские леса и городские парки неоднократно обрабатывали от личинок непарного шелкопряда.

В Рязани засняли обглоданные шелкопрядом деревья на улице Черновицкой. Пост об этом появился в группе «Новости Рязани Вконтакте».

По словам автора поста, шелкопряд объел листья тополей, берез, яблони и рябины на аллее по улице Черновицкой.

«Вот так выглядит аллея по улице Черновицкой… Тополя, березы, яблони, рябина. Все сожрал шелкопряд, от которого весной обрабатывали», — отметили в посте.

Напомним, рязанские леса и городские парки неоднократно обрабатывали от личинок непарного шелкопряда. Однако в некоторых районах шелкопряд объел деревья.