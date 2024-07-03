В лесах Рязанского района запретили собирать травы, ягоды и грибы

Отмечается, что таблички с предупреждением появились в Солотче и селе Ласково.

В лесах Рязанского района запретили собирать травы, ягоды и грибы. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Солотча Инфо».

Отмечается, что таблички с предупреждением появились в Солотче и селе Ласково.

«По какой причине запрет наложен на сбор трав, ягод и грибов почти на два месяца? Ведь обработка зараженных непарным шелкопрядом участков должна проводиться биопрепаратами» — сообщил Экологический Рязанский Альянс.