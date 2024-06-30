Две фуры и легковушка столкнулись на трассе в Рыбновском районе

В воскресенье, 30 июня, в Рыбновском районе произошло массовое ДТП. Из-за аварии образовалась пробка.

В воскресенье, 30 июня, в Рыбновском районе Рязанской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «М5 URAL Team».

Столкнулись две фуры и легковушка.

Данных о пострадавших нет.

Напомним, на трассе М-5 в Рязанской области из-за ДТП образовался затор. Позже стало известно, что около села Высокое столкнулись две легковушки.