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Две фуры и легковушка столкнулись на трассе в Рыбновском районе
В воскресенье, 30 июня, в Рыбновском районе произошло массовое ДТП. Из-за аварии образовалась пробка.

В воскресенье, 30 июня, в Рыбновском районе Рязанской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «М5 URAL Team».

Столкнулись две фуры и легковушка.

Данных о пострадавших нет.

Напомним, на трассе М-5 в Рязанской области из-за ДТП образовался затор. Позже стало известно, что около села Высокое столкнулись две легковушки.