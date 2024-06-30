На трассе М-5 в Рязанской области из-за ДТП образовался затор
Последствия ДТП ликвидируют на 162-м километре трассы в селе Высокое.
На трассе М-5 «Урал» в Рыбновском районе Рязанской области из-за ДТП образовался затор. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».
Сказано, что последствия ДТП ликвидируют на 162-м километре трассы в селе Высокое. Затруднено движение в сторону Рязани.
Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании поездок, а также соблюдать скоростной режим.
Подробности аварии неизвестны.
Позже стало известно, что в Рыбновском районе две фуры столкнулись с легковушкой. А у села Высокое легковушка вылетела с дороги после ДТП.
Иллюстративное фото