На трассе М-5 в Рязанской области из-за ДТП образовался затор

Последствия ДТП ликвидируют на 162-м километре трассы в селе Высокое.

На трассе М-5 «Урал» в Рыбновском районе Рязанской области из-за ДТП образовался затор. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Сказано, что последствия ДТП ликвидируют на 162-м километре трассы в селе Высокое. Затруднено движение в сторону Рязани.

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании поездок, а также соблюдать скоростной режим.

Подробности аварии неизвестны.

Позже стало известно, что в Рыбновском районе две фуры столкнулись с легковушкой. А у села Высокое легковушка вылетела с дороги после ДТП.

Иллюстративное фото