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В ДТП в Рыбновском районе погибла женщина-пассажир из «Лады Ларгус»
В «Ладе Ларгус» находились 60-летний водитель, 10-летний мальчик и женщина. Они — жители Рязанской области.

В ДТП в Рыбновском районе погибла женщина-пассажир из «Лады Ларгус». Об этом РЗН. инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в «Ладе Ларгус» находились 60-летний водитель, 10-летний мальчик и женщина. Они — жители Рязанской области.

Как рассказал собеседник РЗН. инфо, женщина скончалась на месте ДТП от полученных травм. Мужчина получил ушибы, а ребенок — сотрясение головы. На данный момент они едут в больницу в Москву.

Напомним, на трассе в Рыбновском районе столкнулись две фуры и легковушка. Очевидцы публиковали видео с места происшествия. На трассе М-5 в Рязанской области из-за ДТП образовался затор.