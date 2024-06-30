В Рязанской области легковушка вылетела с дороги после ДТП

Авария произошла воскресенье, 30 июня. Столкнулись две легковушки. На месте работает полиция.

В воскресенье, 30 июня, в Рязанской области произошла авария. Видео опубликовали в Telegram-канале «М5 Ural Team».

Около села Высокое столкнулись две легковушки. Судя по кадрам, одна из машин вылетела с дороги после ДТП.

На месте работает полиция.

Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Напомним, на трассе М-5 в Рязанской области из-за ДТП образовался затор. В Рыбновском районе столкнулись две фуры и легковушка.