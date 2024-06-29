Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 29
26°
Вск, 30
27°
Пнд, 01
28°
ЦБ USD 85.75 0.79 29/06
ЦБ EUR 92.42 1.43 29/06
Нал. USD 87.50 / 88.90 29/06 08:00
Нал. EUR 95.30 / 96.00 29/06 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
Вчера 11:50
814
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
8 670
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
11 926
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
14 784
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанские электросети рассказали о ликвидации масштабной аварии
Электроснабжение в центральной части города удалось восстановить в 03:30 в субботу, 29 июня.

В ГУП «РГРЭС» рассказали о ликвидации аварии, во время которой электричество отключили на 11 улицах Рязани, было парализовано движение троллейбусов и не работали светофоры в центре города в пятницу, 28 июня. В организации отметили, что электроснабжение в центральной части города удалось восстановить в 03:30 в субботу, 29 июня.

Также в официальном обращении еще раз подчеркнули, что вина за нарушение электроснабжения лежит на МУП УРТ. Его персонал совершил ошибочные действия, которые привели к аварийной ситуации.

Однако основной источник питания МУП УРТ, вышедший из строя, в настоящее время не восстановлен. Он отвечает за снабжение электроэнергией троллейбусных линий в центре города. «Также не восстановлены другие вышедшие из строя кабельные линии, принадлежащие УРТ, при помощи которых предприятие смогло бы самостоятельно обеспечить электроснабжение своих тяговых подстанций», — говорится в сообщении.

На данный момент ГУП «РГРЭС» продолжает работу над восстановлением «надежной схемы электроснабжения центра города». Это позволит включить от городских сетей вторую тяговую подстанцию.

Напомним, на массовое отключение электричества пожаловались рязанцы ранним утром в пятницу, 28 июня. Света не было на 14 улицах.

ГУП «РГРЭС» обвинило в некачественной работе МУП УРТ. Мэрия сообщила об изменении маршрутов некоторых троллейбусов.