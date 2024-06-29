Рязанские электросети рассказали о ликвидации масштабной аварии

Электроснабжение в центральной части города удалось восстановить в 03:30 в субботу, 29 июня.

В ГУП «РГРЭС» рассказали о ликвидации аварии, во время которой электричество отключили на 11 улицах Рязани, было парализовано движение троллейбусов и не работали светофоры в центре города в пятницу, 28 июня. В организации отметили, что электроснабжение в центральной части города удалось восстановить в 03:30 в субботу, 29 июня.

Также в официальном обращении еще раз подчеркнули, что вина за нарушение электроснабжения лежит на МУП УРТ. Его персонал совершил ошибочные действия, которые привели к аварийной ситуации.

Однако основной источник питания МУП УРТ, вышедший из строя, в настоящее время не восстановлен. Он отвечает за снабжение электроэнергией троллейбусных линий в центре города. «Также не восстановлены другие вышедшие из строя кабельные линии, принадлежащие УРТ, при помощи которых предприятие смогло бы самостоятельно обеспечить электроснабжение своих тяговых подстанций», — говорится в сообщении.

На данный момент ГУП «РГРЭС» продолжает работу над восстановлением «надежной схемы электроснабжения центра города». Это позволит включить от городских сетей вторую тяговую подстанцию.

Напомним, на массовое отключение электричества пожаловались рязанцы ранним утром в пятницу, 28 июня. Света не было на 14 улицах.

ГУП «РГРЭС» обвинило в некачественной работе МУП УРТ. Мэрия сообщила об изменении маршрутов некоторых троллейбусов.