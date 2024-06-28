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Названа причина очередного массового отключения света в Рязани
В настоящее время бригады электриков осуществляют оперативные переключения для создания резервной схемы электроснабжения потребителей.

Названа причина очередного массового отключения света в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.

Отмечается, что ночью 27 июня в электросети сообщили о порыве кабельной линии подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы на тепловых сетях.

«Для локализации повреждения проводились последовательные отключения потребителей на улицах Горького, Праволыбедской, Маяковского, Пожалостина, Первомайский проспект, Кудрявцева. В 00:50 поврежденная кабельная линия была выведена из схемы электроснабжения. Электроснабжение было восстановлено», — рассказали в ведомстве.

Около 7 утра 28 июня в электросети сообщили о замыкании кабельной линии на землю.

«В течении получаса для поиска неисправности производились кратковременные отключения электроэнергии потребителей на улицах Есенина, Окский проезд, Солотчинское шоссе, Грибоедова. В ходе поиска замыкания на землю было выявлено повреждение в электрических сетях МУП УРТ. Эта информация была передана оперативному персоналу МУП УРТ. Приблизительно в 9:45 персонал МУП УРТ с целью устранения неисправности в своих электрических сетях осуществлял переключения на тяговых подстанциях № 3 и № 4. В результате ошибочных действий персонала МУП УРТ при переключениях, на кабели произошло отключение фидеров № 30 и № 17. Под отключение попали потребители значительной части центра города», — объяснили в РГРЭС.

В настоящее время бригады электриков осуществляют оперативные переключения для создания резервной схемы электроснабжения потребителей.

Напомни, без света остались более 10 улиц. Из-за отсутствия электричества в городе перестали работать платные парковки.