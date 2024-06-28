В Рязани изменили маршруты некоторых троллейбусов

Отмечается, что сейчас на маршрутах работают троллейбусы на автономном ходу:.

В Рязани изменили маршруты некоторых троллейбусов. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за отсутствия электричества движение троллейбусов №№ 3, 5 В, 5н, 13 остановлено. Троллейбус № 10 едет до Соборной.

Отмечается, что сейчас на маршрутах работают троллейбусы на автономном ходу: на маршруте № 5н — два троллейбуса, на маршруте № 10 — один троллейбус, на маршруте № 13 — один троллейбус.

Троллейбусы №№ 1, 4, 9, 12, 16 следуют по своим маршрутам.

Напомним, в Рязани без света остались более 10 улиц. Из-за этого перестали работать платные парковки. В электросетях назвали причину отключения.