На 14 улицах Рязани отключили электричество
Восстановление планируется в течение четырех часов с момента отключения.
Утром в пятницу, 28 июня, на 14 улицах Рязани снова аварийно отключили электричество. Об этом РЗН. инфо сообщил в электросетях.
Света нет на улицах:
- Грибоедова;
- Либкнехта;
- Торговом городке;
- Окском проезде;
- Есенина;
- Фирсова;
- Лермонтова;
- Электрозаводской;
- Урицкого;
- Новой;
- Советской Армии;
- Тимуровцев;
- Зубковой;
- Новоселов.
Восстановление планируется в течение четырех часов с момента отключения.