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На 14 улицах Рязани отключили электричество
Восстановление планируется в течение четырех часов с момента отключения.

Утром в пятницу, 28 июня, на 14 улицах Рязани снова аварийно отключили электричество. Об этом РЗН. инфо сообщил в электросетях.

Света нет на улицах:

  • Грибоедова;
  • Либкнехта;
  • Торговом городке;
  • Окском проезде;
  • Есенина;
  • Фирсова;
  • Лермонтова;
  • Электрозаводской;
  • Урицкого;
  • Новой;
  • Советской Армии;
  • Тимуровцев;
  • Зубковой;
  • Новоселов.

Восстановление планируется в течение четырех часов с момента отключения.