Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
27°
Сбт, 01
26°
Вск, 02
24°
ЦБ USD 89.79 0.53 31/05
ЦБ EUR 97.13 0.24 31/05
Нал. USD 86.30 / 99.00 31/05 10:51
Нал. EUR 93.70 / 115.00 31/05 10:51
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
4 859
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
15 993
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
7 071
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
16 865
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанские суды подтвердили законность решения о штрафе директору «Эко-Пронска»
Согласно публикакции регионального УФАС, основанием для возбуждения дела стало злоупотребление доминирующим положением.

Рязанские суды подтвердили законность решения о штрафе директору «Эко-Пронска». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФАС.

17 ноября 2023 года антимонопольный орган признал директора ООО виновным в административном правонарушении. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Согласно публикакции, основанием для возбуждения дела стало злоупотребление доминирующим положением. Уточняется, что это выражалось в том, что «Эко-Пронск» отказывал в крупногабаритных отходов, нарушал периодичность вывоза ТКО. Отказ в оказании услуги ООО «Эко — Пронск» мотивировал нарушением порядка складирования отходов на контейнерных площадках жителями многоквартирных домов.

«По мнению антимонопольного органа, именно ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей со стороны директора ООО „Эко — Пронск“ повлекло за собой нарушение региональным оператором положений части 1 статьи 10 Федерального закона „О защите конкуренции“ (злоупотребление доминирующим положением)», — указано в публикации.

Директор «Эко-Пронска» обжаловал штраф, однако Советский райсуд и Рязанский областной суд подтвердили законность вынесения.