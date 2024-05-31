Рязанские суды подтвердили законность решения о штрафе директору «Эко-Пронска»

Согласно публикакции регионального УФАС, основанием для возбуждения дела стало злоупотребление доминирующим положением.

Рязанские суды подтвердили законность решения о штрафе директору «Эко-Пронска». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФАС.

17 ноября 2023 года антимонопольный орган признал директора ООО виновным в административном правонарушении. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Согласно публикакции, основанием для возбуждения дела стало злоупотребление доминирующим положением. Уточняется, что это выражалось в том, что «Эко-Пронск» отказывал в крупногабаритных отходов, нарушал периодичность вывоза ТКО. Отказ в оказании услуги ООО «Эко — Пронск» мотивировал нарушением порядка складирования отходов на контейнерных площадках жителями многоквартирных домов.

«По мнению антимонопольного органа, именно ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей со стороны директора ООО „Эко — Пронск“ повлекло за собой нарушение региональным оператором положений части 1 статьи 10 Федерального закона „О защите конкуренции“ (злоупотребление доминирующим положением)», — указано в публикации.

Директор «Эко-Пронска» обжаловал штраф, однако Советский райсуд и Рязанский областной суд подтвердили законность вынесения.