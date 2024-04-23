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Рязанское УФАС нашло нарушения в работе МУП «РМПТС»
Предприятию внесли предписание о необходимости устранения недостатков.

Рязанское УФАС нашло нарушения в работе МУП «РМПТС». Об этом сообщает «КП-Рязань».

Отмечается, что в прошлом году реакция «КП» обратилась в региональное УФАС с заявлением, в котором просила разобраться, не берет ли МУП «РМПТС» с горожан лишних денег за тепло.

По данным издания, в основу обращения легли массовые жалобы на недогревы зимой 2022-2023 годов.

После этого УФАС возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

В итоге РМПТС признали нарушителем и внесли предписание о необходимости устранения недогревов.