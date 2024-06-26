Несколько домов в Рязани остались без света на сутки

После вчерашней аварии в электросетях, несколько домов на Касимовском шоссе остались без света на 22 часа

После вчерашней аварии в электросетях, несколько домов на Касимовском шоссе остались без света на 22 часа. Об этом сообщили рязанцы в комментариях Telegram-канала Павла Малкова.

«Собираются давать электричество на Касимовском шоссе? Уже почти сутки без света», — возмутились комментаторы.

В ответ на это в РГРЭС объяснили, что вчера их бригадам не удалось восстановить электроснабжение в домах № 8 корпус 1 и 2, потому что два кабеля не прошли испытания при ремонте. По их словам, работы продолжаются.

Напомним, вечером во вторник, 25 июня в Рязани остались без света 33 улицы. Восстановление планировали в течении четырех часов с момента отключения.

Фото: скрин с сервиса «Google Карты».