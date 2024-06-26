Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
21°
Чтв, 27
23°
Птн, 28
26°
ЦБ USD 87.81 0.53 27/06
ЦБ EUR 94.11 0.38 27/06
Нал. USD 88.15 / 89.31 26/06 18:30
Нал. EUR 96.85 / 97.21 26/06 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
7 238
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
10 188
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
13 334
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
14 462
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Несколько домов в Рязани остались без света на сутки
После вчерашней аварии в электросетях, несколько домов на Касимовском шоссе остались без света на 22 часа

После вчерашней аварии в электросетях, несколько домов на Касимовском шоссе остались без света на 22 часа. Об этом сообщили рязанцы в комментариях Telegram-канала Павла Малкова.

«Собираются давать электричество на Касимовском шоссе? Уже почти сутки без света», — возмутились комментаторы.

В ответ на это в РГРЭС объяснили, что вчера их бригадам не удалось восстановить электроснабжение в домах № 8 корпус 1 и 2, потому что два кабеля не прошли испытания при ремонте. По их словам, работы продолжаются.

Напомним, вечером во вторник, 25 июня в Рязани остались без света 33 улицы. Восстановление планировали в течении четырех часов с момента отключения.

Фото: скрин с сервиса «Google Карты».